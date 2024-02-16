Eskişehir'de 15 yaşındaki kız çocuğuna tacizden 5 yıl hapis cezası
Eskişehir'de 15 yaşındaki bir kız çocuğunu tramvayda taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu şahsa 5 yıl hapis cezası verildi. Tutuklu sanık, olay anında kendisini hatırlamadığını belirtti.
Eskişehir'de 15 yaşındaki kız çocuğunu tramvayda taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu şahsa 5 yıl hapis cezası verildi.
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Ş.E. isimli çocuğu tramvayda taciz eden yabancı uyruklu Abdulhadı R. (34), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Abdulhadı R. hazır bulundu. Duruşmaya, taraf avukatları ve tacize uğrayan çocuğun ailesi katıldı.
"Kendimde değildim"
Mahkeme heyeti karar öncesi tutuklu sanık Abdulhadı R.'ye son sözünü sordu. Olay anını hatırlamadığını belirten tutuklu sanık, "Olay anında kendimde değildim. Ne yaptığımı bilmiyorum" diyerek kendisini savundu.
Mahkeme heyeti Abdulhadı R. hakkındaki kararını açıkladı. Yabancı uyruklu Abdulhadı R. hakkında, tutukluluk halinin devamına ve 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl hapis cezasına karar verdi. - ESKİŞEHİR