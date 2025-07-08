Eskişehir'de 147 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, aranması bulunan 147 şahsın yakalandığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 178 uygulama noktasında bin 517 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 103 şahıs, 5 yıla kadar aranan 33 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 9 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 147 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR