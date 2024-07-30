Eskişehir'de 143 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 143 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından aranan şahıslarla ilgili kent genelinde çalışma yapıldı. Bu çerçevede, ekiplerce 22-29 Temmuz tarihleri arasında 188 uygulama noktasında bin 564 görevli personelle faaliyetler gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 96 şüpheli, 5 yıla kadar aranan 40 şüpheli, 5 ila 10 yıla kadar aranan 6 şüpheli, 10 yıl ve üzeri aranan 1 şüpheli olmak üzere toplam 143 şüpheli yakalandı. - ESKİŞEHİR