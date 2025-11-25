Eskişehir'de 140 Aranan Şahıs Yakalandı
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 17-24 Kasım 2025 tarihleri arasında 140 aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 17-24 Kasım 2025 tarihleri arasında 163 uygulama noktasında 1.611 görevli personel ile çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 93 şahıs, 5 yıla kadar aranan 37 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 8 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 140 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa