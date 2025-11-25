Eskişehir'de 140 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince aranması bulunan 140 şahsın yakalandığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 17-24 Kasım 2025 tarihleri arasında 163 uygulama noktasında 1.611 görevli personel ile çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 93 şahıs, 5 yıla kadar aranan 37 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 8 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 140 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR