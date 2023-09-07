Eskişehir'de 14 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 14 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de 14 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüphelendikleri M.A.'nın sorgulamasını yaptı. Yapılan sorgulamada 'Hükümlünün veya Tutuklunun Kaçması' ve 'Yağma' suçundan 14 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR