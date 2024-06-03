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Eskişehir'de 14 motosiklet çalındı, 10 şüpheli yakalandı

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Eskişehir'de meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, çalıntı olarak şüphelilerde bulunan 14 motosiklete el konuldu.

Eskişehir'de çalınan 14 motosiklet polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunurken, meydana gelen olaylarla ilgili 10 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Mahmudiye ve Çifteler ilçelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı hakkında çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı olarak şüphelilerdeki 14 motosiklete de el konuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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