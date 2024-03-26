Eskişehir'de 139 şahıs yakalandı

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve il Jandarma Komutanlığı ekiplerince aralarında hapis cezası da bulunan toplam 139 şahıs yakalandı.

Belirli tarihler arasında aranan şahıslara yönelik Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 30 şahıs, 5 ila 10 yılla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 103 şahıs olmak üzere, toplam 139 şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR