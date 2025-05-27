Eskişehir'de 138 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de 138 Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, son bir haftada aranan 138 şahıs yakalandı. 19-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kapsamında 169 uygulama noktasında 1,518 personel görev aldı.

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde polis ve jandarma ekiplerince aranması bulunan 138 şahsın yakalandığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, il genelinde 19-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 169 uygulama noktasında bin 518 personel görevlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 91 şahıs, 5 yıla kadar aranan 35 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 3 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 138 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı

77 yaşındaki adamdan akılalmaz sapıklık! Yakayı böyle ele verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
6 yaşındaki çocuk kalp krizinden vefat etti

6 yaşındaki çocuk kalp krizinden vefat etti
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.