Eskişehir'de 13 Yaşındaki Öykü Şahin Trajik Bir Kazada Hayatını Kaybetti
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki Öykü Şahin hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla dualarla toprağa verildi.
Eskişehir'de dün gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 13 yaşındaki Öykü Şahin, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Kızılinler mahallesi yolu Sarıcabayır mevkiinde meydana gelen kazada, iddiaya göre 13 yaşındaki Öykü Şahin'in kullandığı 26 AIC 470 plakalı SUV araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole devrilen araçta bulunan Öykü Şahin olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.
Kılınan cenaze namazının ardından Öykü Şahin, dualarla Yahnikapan Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye Şahin'in ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katılırken, genç yaşta gelen ölüm sevenlerini yasa boğdu. - ESKİŞEHİR