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Eskişehir'de 13 yaşındaki çocuk, kardeşini darp eden 14 yaşındaki çocuğu bıçakla yaraladı

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Eskişehir'de bir çocuk parkında meydana gelen olayda, 13 yaşındaki bir çocuk, kardeşini darp eden 14 yaşındaki çocuğu bıçakla yaraladı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi.

Eskişehir'de 13 yaşındaki çocuk, kardeşini darp eden 14 yaşındaki çocuğu bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Emek Mahallesi Harika Sokak'ta bulunan bir çocuk parkında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu M.N. (14), kendisinden küçük bir çocuğu darp etti. Kardeşinin darp edildiğini öğrenen 13 yaşındaki H.A.K., olay yerine gelerek M.N. ile kavga etmeye başladı. Kavganın ardından evine gidip bıçak alan ve olay yerine tekrar gelen H.A.K., M.N.'yi bacağından ve omzundan bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 2 yerinden bıçaklanarak yaralanan M.N.'yi Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan M.N.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince H.A.K. isimli çocuk gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Olaylar Şiddet Güncel Çocuk

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