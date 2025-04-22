Eskişehir'de 127 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, aranması bulunan 127 şahsın yakalandığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslarla ilgili yapılan çalışmalar sürüyor. Kent genelinde 14-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, 187 uygulama noktasında bin 628 personel görevlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 92 şahıs, 5 yıla kadar aranan 26 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 4 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 127 şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR