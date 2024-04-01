Eskişehir'de 126 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından farklı suçlardan farklı sürelerde hapis cezası bulunan 126 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde farklı farklı suçlardan farklı sürelerde hapis cezası bulunan 126 şüpheli yakalandı. Çalışmalar neticesinde ifade alınması amacıyla yakalama kararı buluna 216 şüpheli de yakalandı. Denetimlerde toplamda 342 kişi yakalanırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 126 kişi hakkında işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR