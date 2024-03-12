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Eskişehir'de 123 aranan şahıs yakalandı

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Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması bulunan 123 şahsı yakaladı. Aranan şahıslar arasında hapis cezasıyla arananlar da bulunuyor.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması bulunan 123 şahsı yakaladı.

Belirli tarihleri arasında aranan şahıslarla ilgili il genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 29 şahıs, 5 ile 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 11 şahıs,10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, ifadeye yönelik aranan 80 şahıs olmak üzere, il genelinde toplam 123 şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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