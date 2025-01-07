Eskişehir'de 121 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 194 farklı noktada yapılan denetimlerde, içinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da olduğu 121 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Kent genelindeki 194 farklı noktada bin 762 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 71 kişi ile farklı sürelerde hapis cezası bulunan 50 kişi yakalandı. - ESKİŞEHİR