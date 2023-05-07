Eskişehir'de 12 gün arayla bir apartmanda 2 farklı hırsızlık olayı tedirgin etti

Eskişehir'de geçtiğimiz aylarda iki şüphelinin 12 gün arayla aynı apartmana girip hırsızlık yapması bina sakinlerini tedirgin etti.

Tepebaşı ilçesi Cumhuriye Mahallesi Soydaşağa Sokakta bulunan bir apartmanda, iddiaya göre, geçtiğimiz aylarda 12 gün arayla iki kez hırsızlık olayı yaşandı. Apartman sakinlerinin verdiği bilgiye göre 28 Mart günü gece saatlerinde binanın dış kapısını rahatça açan bir erkek şahıs dakikalar içinde giriş katındaki bisikleti alıp ayrılıyor. Daha sonra 8 Nisan tarihinde bir başka erkek şahıs ise yine aynı apartmana girip çatı katında bulduğu bir çantayı alıyor. İki şüphelinin apartmana giriş ve çaldıklarıyla çıkış anları güvenlik kamerasına anbean yansıyor. 12 gün içinde iki kez binalarında yaşanan hırsızlık olayları sonrası apartman sakinleri tedirgin yaşıyor. - ESKİŞEHİR