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Eskişehir'de 119 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 haftada gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 119 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 haftada gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 119 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslarla ilgili çalışma gerçekleştirildi. Kent genelinde 2-9 Eylül tarihleri arasında 151 uygulama noktasında yapılan çalışmalarda bin 221 personel görevlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 88 şahıs, 5 yıla kadar aranan 25 şahıs ve 5-10 yıla kadar aranan 6 şahıs olmak üzere toplam 119 şüpheli yakalandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Polis

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