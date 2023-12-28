Eskişehir'de 119 Aranan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 119 şüpheli yakalandı.

Aranan Şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması amacıyla, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı. Jandarma sorumluluk bölgesinde 19 Aralık ile 26 Aralık tarihler arasında yapılan faaliyetler neticesinde; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 17 şahıs, 2 ile 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 9 şahıs, 5 ve 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranması olan 3 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Ayrıca yakalananların 33ünün hükümlü 86'sının ifadeye yönelik aranmakta olduğu tespit edilmiştir. - ESKİŞEHİR