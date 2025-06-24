Eskişehir'de 118 Aranan Şahıs Yakalandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu, çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 118 şahıs yakalandı. 16-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 173 farklı noktada operasyon yapıldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, aranması bulunan 118 şahsın yakalandığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 16-23 Haziran 2025 tarihleri arasında 173 uygulama noktasında bin 506 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 75 şahıs, 5 yıla kadar aranan 33 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 8 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 118 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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