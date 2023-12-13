Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de 116 kişi yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, hapis cezası bulunan 40 kişinin de içinde bulunduğu 116 kişi yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, hapis cezası bulunan 40 kişinin de içinde bulunduğu 116 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 6 Aralık ile 12 Aralık tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde, farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 firari şahıs ile ifadesi alınması amacıyla aranması bulunan 76 kişi yakalandı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda toplamda 116 kişi yakalanırken, şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Yakalanan firari şüphelilerden 1 kişinin 'Terör örgütüne üye olma', 1 kişinin ise 'Kasten öldürme' suçundan arandığı belirlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Aralık Güvenlik Yakalama Ceza Terör Suç 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? FB-GS maçı tarihi değişti mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 14 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle! VALORANT Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ, karar zaman yürürlüğe girecek? 125 cc motor için hangi ehliyet? NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ: Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler? ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? CAN ATALAY KARARI NE OLDU SON DAKİKA| AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi? Andre Braugher öldü mü? Andre Braugher neden öldü, ölüm sebebi ne? AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title