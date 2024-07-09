Eskişehir'de 114 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 114 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla 1 Temmuz ile 8 Temmuz arasında çalışma gerçekleştirildi. Kent genelindeki 80 farklı uygulama noktasında 309 görevli personel ile yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 80 kişi ile farklı sürelerde hapis cezası bulunan 34 firari şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR