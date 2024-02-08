Eskişehir'de 109 aranan şahıs yakalandı

Eskişehir'de aralarında farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da olduğu 109 aranan şahıs, polis ekiplerinin denetimi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde, farklı sürelerde hapis cezası bulunan 46 kişi ile ifadeye yönelik aranması bulunan 63 kişi yakalandı. Yapılan çalışmalarda yakalanan 109 şüpheli hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR