Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de 107 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda aralarında farklı sürelerde hapis cezası bulunan 33 kişinin de yer aldığı 107 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aralarında farklı sürelerde hapis cezası bulunan 33 kişinin de yer aldığı 107 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 23 Ocak ile 30 Ocak tarihleri arasında 'Aranan Şahısların Yakalanması' amacıyla çalışma düzenlendi. Çalışmalar neticesinde, farklı suçlardan arandığı belirlenen 103 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 33'ünün farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu 70'inin ise ifade alma amacıyla arandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Yakalama Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title