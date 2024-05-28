Eskişehir'de 105 Kişi Yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan toplamda 105 kişi yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yapıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda; 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 30 şahıs, 5-10 yıl arası kadar hapis cezası ile aranmakta olan 12 şahıs, 10-20 yıl arası kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan ise 1 şahıs yakalandı. Ekiplerce çeşitli suçlardan toplamda 105 şüpheli yakalandı. Yakalananların 49'unun hükümlü, 56'sının ise ifadeye yönelik aranmakta olduğu tespit edildi. - ESKİŞEHİR