Eskişehir'de 105 Kişi Yakalandı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı. Yakalananların arasında hükümlü ve ifadeye yönelik arananlar da bulunuyor.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan toplamda 105 kişi yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yapıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda; 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 30 şahıs, 5-10 yıl arası kadar hapis cezası ile aranmakta olan 12 şahıs, 10-20 yıl arası kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan ise 1 şahıs yakalandı. Ekiplerce çeşitli suçlardan toplamda 105 şüpheli yakalandı. Yakalananların 49'unun hükümlü, 56'sının ise ifadeye yönelik aranmakta olduğu tespit edildi. - ESKİŞEHİR