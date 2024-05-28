Eskişehir'de 103 Motosiklet Sürücüsüne Ceza Yazıldı

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde 103 motosiklet sürücüsüne ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından araç trafiğine kapalı alanlarda motosikletle yolculuk yapan şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, araç trafiğine kapalı yollara girerek yaya bölgesinde seyahat eden 103 motosiklet sürücüsüne, para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR