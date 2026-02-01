Şüphe üzerine aranan araçta 100 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta 100 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, halk sağlığının korunması, devletin vergi kaybının önlenmesi ve haksız kazancın önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Ekiplerce sürdürülen çalışmalarda, şüpheli bir araç üzerinde yapılan aramada 100 şişe kaçak alkol ele geçirildi. - ESKİŞEHİR