10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de 10 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, "Bilişim Sistemlerini Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Şüphelinin işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR