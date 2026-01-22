10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, "Bilişim Sistemlerini Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Şüphelinin işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa