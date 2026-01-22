Haberler

10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Eskişehir'de jandarma ekipleri, 'Bilişim Sistemlerini Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 10 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de 10 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, "Bilişim Sistemlerini Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Şüphelinin işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
