Eskişehir'de 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Lastik Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, piyasa değeri 1 milyon TL olan 54 adet gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirildi ve 1 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı ürünlerin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, piyasa değeri 1 milyon TL olan 54 adet gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirildi. Ayrıca operasyon çerçevesinde, 1 şahsın yakalandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR