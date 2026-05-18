Haberler

Uyuşturucu operasyonlarında 60 şüpheliye işlem yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 60 şüpheliye işlem yapıldı, 8 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli narkotik maddeler ve aparatlar ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 60 şüpheliye işlem yapılırken, denetimlerde narkotik maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 49 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 60 şüpheliye işlem yapılırken, 8 şahıs tutuklandı ve 52 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca denetimlerde 660,42 gram metamfetamin, 758 adet sentetik ecza hapı, 528,25 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 351,73 gram bonzai maddesi, 1,02 gram kokain, 2 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: Dostluk yalanmış

İki efsane birbirine girdi! Sahnede öyle sözler söyledi ki...
Kim talimatı verdi: Güney Kore sınırındaki birlikleri acilen güçlendirin

Dürbünü eline alıp talimatı verdi
Yok böyle bir atlama! Yürüye yürüye gelip resmen uçmaya başlıyorlar

Görüntüyü izleyenler inanamıyor! Bir anda uçuyorlar
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon! 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı! Tek tek gözaltına alıyorlar
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan yumruklu kavgada fenalaşıp, öldü

Arazi kavgası can aldı: 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti
TikTok rezaletleri bitmiyor! Canlı yayın sırasında eşini darbetti

TikTok canlı yayınında skandal! İzleyenler yetkililere çağrı yaptı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan 'AK Parti'ye geçecek' iddialarına cevap

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Sözleriyle alandakileri coşturdu