Uyuşturucu operasyonlarında 60 şüpheliye işlem yapıldı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 60 şüpheliye işlem yapılırken, denetimlerde narkotik maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 49 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 60 şüpheliye işlem yapılırken, 8 şahıs tutuklandı ve 52 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca denetimlerde 660,42 gram metamfetamin, 758 adet sentetik ecza hapı, 528,25 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 351,73 gram bonzai maddesi, 1,02 gram kokain, 2 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

