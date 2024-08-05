Eskişehir'de 1 Haftada 21 Bin 938 Araç Kontrol Edildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 21 bin 938 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 6 bin 58 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 29 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, 21 bin 938 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu bulunan 6 bin 58 sürücüye trafik cezası yazıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 227 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ayrıca polis ve jandarma ekipleri tarafından 1 haftalık zaman diliminde 2 ölümlü, 68 yaralanmalı ve 67 maddi hasarlı trafik kazası hakkında işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR