Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de 1 Ayda 63 Bin 783 Trafik Cezası Yazıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda 1 ay içerisinde 101 bin 478 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 63 bin 783 trafik cezası yazıldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından 1 ay içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda 101 bin 478 araç ve sürücü kontrol edilirken, 63 bin 783 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. İl genelinde 1-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 16 bin 522 yük taşımacılığı, 4 bin 236 yolcu taşımacılığı, 10 bin 415 alkol denetimi, 3 bin 789 motosiklet, 27 bin 325 emniyet kemeri ve 39 bin 191 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Ayrıca çalışmalar sırasında ekiplerce 5 ölümlü, 290 yaralanmalı ve 326 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edilirken; 101 bin 478 araç ve sürücünün denetlendiği, 63 bin 783 trafik cezası yazıldığı, 920 aracın trafikten men edildiği ve 416 sürücü belgesine el konulduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız

Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız

 Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış

Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış

 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti

47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sol Bamba kimdir? Souleymane Bamba (Sol Bamba) neden öldü? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş UEFA maçları ne zaman, hangi tarihte? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı? Narin'in amcası neden gözaltına alındı? Kayıp Narin bulundu mu? 1 Eylül son dakika gelişmeleri... KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? (https://ais.osym.gov.tr/) KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI- CEVAP ANAHTARI KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! YENİ HAMSTER KOMBAT 1 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat Komba kartları ve yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? ROBLOX AÇILDI MI? 1 EYLÜL ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... 2 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yengeç burcu yorumu! 2 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 1-2 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi
title