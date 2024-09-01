Eskişehir'de 1 Ayda 63 Bin 783 Trafik Cezası Yazıldı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından 1 ay içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda 101 bin 478 araç ve sürücü kontrol edilirken, 63 bin 783 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. İl genelinde 1-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 16 bin 522 yük taşımacılığı, 4 bin 236 yolcu taşımacılığı, 10 bin 415 alkol denetimi, 3 bin 789 motosiklet, 27 bin 325 emniyet kemeri ve 39 bin 191 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Ayrıca çalışmalar sırasında ekiplerce 5 ölümlü, 290 yaralanmalı ve 326 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edilirken; 101 bin 478 araç ve sürücünün denetlendiği, 63 bin 783 trafik cezası yazıldığı, 920 aracın trafikten men edildiği ve 416 sürücü belgesine el konulduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR