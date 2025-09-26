Eskişehir Atatürk Lisesi'nin Kapısına Kamyon Kasası Takıldı

Eskişehir Atatürk Lisesi'nin kepenkli kapısı, bir kamyon kasasının takılması sebebiyle zarar gördü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Akcami mahallesi Hacı Çakır sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; perşembe günleri okul kapısının önüne kurulan pazara mal götüren bir kamyonun kasası, Atatürk Lisesi'nin kepenkli kapısına takıldı. Yaşanan küçük çaplı kaza sebebiyle okul kapısında zarar oluşurken, plakası bilinmeyen kamyon yoluna devam etti. Okul yetkilileri, olayı 112 Acil Servis'e bildirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR