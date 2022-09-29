Eskişehir 3. sayfa haberleri | Eskişehir'de yürekleri sızlatan görüntü

Eskişehir'in Alanönü Mahallesi'nde bulunan bir sokakta, asfalt üzerinde yatan kadın görenlerin içini sızlattı.

Odunpazarı ilçesinde yaşayan bir kadın, Alanönü Mahallesi'ndeki bir sokağın kenarında uyuduğu gözlendi. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azaldığı kentte, asfaltta uyuyan vatandaş, görenlerin içini sızlattı. Çevre sakinleri, evi olmadığı düşünülen şahsın, zaman zaman farklı sokaklarda da uyuduğunu belirtti. Kimliği ve ne için burada yattığı öğrenilemeyen kadının durumu gelip geçen vatandaşları üzdü. Yürek yakan manzaraların ardından çevrede yaşayan vatandaşlar, yetkililerin kadına yardım etmesini beklediklerini anlattı. - ESKİŞEHİR