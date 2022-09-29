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Eskişehir 3. sayfa haberleri | Eskişehir'de yürekleri sızlatan görüntü

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir 3. sayfa haberleri | Eskişehir'de yürekleri sızlatan görüntü

Edinilen Eskişehir gelişmesine göre Eskişehir'in Alanönü Mahallesi'nde bulunan bir sokakta, asfalt üzerinde yatan kadın görenlerin içini sızlattı.

Eskişehir'in Alanönü Mahallesi'nde bulunan bir sokakta, asfalt üzerinde yatan kadın görenlerin içini sızlattı.

Odunpazarı ilçesinde yaşayan bir kadın, Alanönü Mahallesi'ndeki bir sokağın kenarında uyuduğu gözlendi. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azaldığı kentte, asfaltta uyuyan vatandaş, görenlerin içini sızlattı. Çevre sakinleri, evi olmadığı düşünülen şahsın, zaman zaman farklı sokaklarda da uyuduğunu belirtti. Kimliği ve ne için burada yattığı öğrenilemeyen kadının durumu gelip geçen vatandaşları üzdü. Yürek yakan manzaraların ardından çevrede yaşayan vatandaşlar, yetkililerin kadına yardım etmesini beklediklerini anlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Odunpazarı Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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