Haber : Eskişehir 3. sayfa haberi | Eskişehir'de kamyonet kasasında yatarak yolculuk yaptılar - Haberler

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Eskişehir 3. sayfa haberi | Eskişehir'de kamyonet kasasında yatarak yolculuk yaptılar

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Eskişehir 3. sayfa haberi | Eskişehir'de kamyonet kasasında yatarak yolculuk yaptılar

Eskişehir haberi... Eskişehir'de canını hiçe sayan iki şahıs, kitap yüklü kamyonet kasasında yatarak seyahat etti.

Eskişehir'de canını hiçe sayan iki şahıs, kitap yüklü kamyonet kasasında yatarak seyahat etti.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki açık kasa kamyonetin kasasında uyuyan iki şahıs görenleri hayrete düşürdü. Kamyonetin kasasının ise kitapla yüklü olması dikkat çekti. Trafikteki gürültüye aldırış etmeden uyuyarak seyahat eden şahıslar, hem kendi canlarını hiçe saydı hem de trafik güvenliğini tehlikeye soktu. İlginç manzarayı gören diğer sürücüler ise şaşkınlıkla izledi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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