Haber : Eskişehir 3. sayfa haberi: Eskişehir'de çalınan otomobil Burdur'da bulundu, şüpheli 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Eskişehir 3. sayfa haberi: Eskişehir'de çalınan otomobil Burdur'da bulundu, şüpheli 2 kişi tutuklandı

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Eskişehir 3. sayfa haberi: Eskişehir'de çalınan otomobil Burdur'da bulundu, şüpheli 2 kişi tutuklandı

Gelen Eskişehir haberine göre Eskişehir'de çalınan bir otomobil, polisin takibi sonucu Burdur'da ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de çalınan bir otomobil, polisin takibi sonucu Burdur'da ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Dün Tepebaşı ilçesinde park halindeki otomobilin çalınması olayı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir çalışma başlatıldı. Aracı çalan şahısların O.B. ve M.A.S. olduğu, otomobilin Antalya istikametine gittiği tespit edildi. Araç, içindeki şüphelilerle birlikte Burdur'un Bucak ilçesinde yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Tepebaşı Burdur 3. Sayfa Haberler

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