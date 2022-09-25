Eskişehir 3. sayfa: Eskişehir'de 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Eskişehir haberi: Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı. Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma yapıldı. Yapılan operasyonda H.B. isimli şüpheli yakalanırken, 500 adet captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Eskişehir 3. sayfa: Eskişehir'de 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.