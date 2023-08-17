Eskici Kılığına Giren Hırsızlar Adana'da Yakalandı

Adana'da depremde hasar gören bir eve giren iki şüpheli, eşyaları çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, bir şüpheli tutuklandı.

Eskici kılığına giren hırsızlar kamerada

Adana'da eskici kılığına giren iki şüpheli depremde hasar gören eve girerek eşyaları çaldı. Şüphelilerin eşyaları götürmesi anbean görüntülenirken, bir şüpheli yakalanıp tutuklandı

ADANA - Adana'da eskici kılığına giren iki şüpheli depremde hasar gören eve girerek eşyaları çaldı. Şüphelilerin eşyaları götürmesi anbean görüntülenirken, bir şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Rıfat A. (28), deprem nedeniyle evi hasar görünce; eşyalarını kiraladığı bir daireye yerleştirip, yayla evine gitti. Rıfat A.'nın uzun süredir evde olmadığını fark eden 2 şüpheli, eskici kılığında sokağa girip, el arabasını durdurdu. Bir süre sokağı izleyen şüpheliler, kimsenin olmadığı bir anda kapısını kırıp, Rıfat A.'nın evine girdi. Şüpheliler, evdeki çamaşır ve bulaşık makinesi, televizyon, ankastre ocak, elektrikli süpürge, porselen yemek takımı, dizüstü ve masaüstü bilgisayarı çalıp, el arabasına yükleyerek sokaktan ayrıldı. O anlar sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Komşusunun durumu fark edip, telefonla aramasıyla evinin soyulduğunu öğrenen Rıfat A., durumu polis bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, farklı tarihlerde hırsızlığı gerçekleştirdiklerini belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerden Uğur Bek'i adresine yapılan baskında yakaladı. Diğer şüpheli ise bulunamadı.

Emniyette suçunu itiraf eden şüpheli Bek, pişman olduğunu ve Rıfat A.'nın zararını karşılamak istediğini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Bek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.