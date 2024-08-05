Eski yolu kullananların sayısı 4 kat arttı: Bolu Dağı'ndan 46 bin 507 araç geçti

Büyük araçlar pazar günleri Bolu'dan geçemeyebilir

Vali Erkan Kılıç: "Sürücülerimizin sabırlı olmalarını bekliyoruz"

BOLU - Çalışmalar sebebiyle ulaşıma kapatılan Bolu Dağı Tüneli'nden D-100 kara yoluna yönlendirilen araçların 4 kat arttığını ifade eden Bolu Valisi Erkan Kılıç, her pazar yolun yoğun olmasını beklediklerini ve sürücülerin alternatif yolları kullanmasını istedi.

Heyelan riski sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılması çalışmaları nedeniyle sürücüler D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, D-100 kara yolunda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Pazar günü saat 16.00'dan gece saat 03.00'a kadar Bolu geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tünel kapanmadan önce D-100 kara yolunu kullanan araçların sayısı 10 bin civarındayken, pazar günü bu sayı 4 kat artarak 46 bin 507 oldu.

Büyük araçlar pazar günü Bolu'dan geçemeyebilir

Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Mehmet Avcı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Recep Peker Eryılmaz, Karayolları 41. Şube Şefi Cengiz Topel Metindoğan, Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi Bakım İşletmesi Şefi Murtaza Beşiroğlu, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür vekili Başkomiser Ali Yılmaz ve Trafik Tescil Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Atilla Erdem konuyla ilgili toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda sürücülerin kullanabileceği alternatif yollar ele alındı. Ayrıca Karabük-Çankırı-Ankara illerinden yoğunluğun olduğu pazar günlerinde İstanbul istikametine büyük araçların geçişine izin verilmemesi konusunda çalışmalar yapılacak.

Vali Kılıç, sürücülerin sabırlı olmasını istedi

Sürücülerin yoğunluktan etkilenmemesi için alternatif yolları da kullanabileceklerini belirten Vali Erkan Kılıç, "İstanbul istikameti kapatmayla beraber 3 şerit olan İstanbul yolu istikameti Abant Kavşağı'ndan itibaren D-100'e verildi. D-100'de bildiğiniz üzere 2 şeridimiz var. Toplam İstanbul istikametinde ve otoyol 5 şeritten 2 şeride düşmüş oluyor. Bundan kaynaklanan trafik yoğunluğu gerçekleşmiş oldu. Bu yoğunluk da vatandaşlarımızın pazartesi günü başlayacaklarından dolayı trafik yoğunluğu pazar gününe tabii denk geldi. Bu yoğunluktan dolayı da otoyolda 8 kilometrelik bir kuyruk oluştu. Bu kuyruğun da sıfırlanması gece saat 03.00'ı buldu. Yani dün saat 16.00'dan bugün 03.00 kadarki yoğunluğu hep beraber yaşadık. Bu süre zarfında kara yolları ve bizim jandarma emniyet görevlilerimiz sahadaydı. Bu yoğunluğu azaltma anlamında çok gayret içerisinde oldular. Bu süre içerisinde de yoğunluğu bekliyoruz. Özellikle pazar günü sürücülerimizin bundan az etkilenmesi anlamında özellikle alternatif 2 tane yolumuz var. Beypazarı-Nallıhan-Mudurnu-Akyazı-Adapazarı yoluyla yine alternatif olarak Ankara-Eskişehir-Bilecik-Adapazarı üzerinden İstanbul'a sürücülerimiz ulaşabilir. Özellikle otomobil kullanıcılarının bu yolları tercih edebilir. Bunun yanında pazar günü yollarımızdaki tır yoğunluğunu azaltma anlamında Ankara Karabük, Çankırı illerinde illerinden İstanbul'a gidecek olan tır sahiplerinin de saat 24.00'den sonra trafiğe çıkmaları noktasında bununla ilgili de çalışma yürüteceğiz. Bu yoğunluğu bizler bekliyorduk, beklediğimiz gibi de oldu. Özellikle pazar günleri için vatandaşlarımızdan, sürücülerimizden bu 50 günlük süre içerisinde bize yardımcı olmaları, biraz daha sabırlı olmalarını bekliyoruz" dedi.