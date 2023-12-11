Eski Yemen Bakanının oğlunun yaşlı kadına çarptığı an kamerada

Beyoğlu'nda eski Yemen Ulaştırma Bakanının oğlu, tedavi için babasını hastaneye götürdüğü esnada 69 yaşındaki kadına çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, yere savrularak ağır yaralanan kadın yoğun bakımda tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan bakanın oğlu ise aynı gün çıkartıldığı mahkemece yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda Yemen eski Ulaştırma Bakan'ının oğlu, tedavi için babasını hastaneye götürdüğü esnada 69 yaşındaki kadına çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, yere savrularak ağır yaralanan kadın yoğun bakımda tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan bakan'ın oğlu ise aynı gün çıkartıldığı mahkemece yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yemen eski Ulaştırma Bakan'ı Ahmed Musa'aed Husseın Haidrah (77) hasta olduğu için tedavi amaçlı oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein (27) ile birlikte Türkiye'ye geldi. Eski Bakan ve sürücüsü oğlu cadde üzerinde hastaneye seyrettiği esnada yolun karşısına geçmek isteyen Pakize Özer'e (69) çarptı. Kaza sonucu yere savrulan Özer, başını yere çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.

Bakan'ın oğlunun çarptığı kadın yoğun bakımda

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Pakize Özer'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan kadının, yoğun bakım servisine alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis eski Bakan'ın oğlunu gözaltına aldı

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, eski Yemen Ulaştırma Bakan'ının oğlu olan sürücü Musaeed Ahmed Musaeed Hussein'i gözaltına aldı. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan eski Yemen Ulaştırma Bakan'ı ifadesinde, hasta olduğu için tedavi amacıyla araç sürücüsü oğlu ile birlikte Türkiye'ye geldiğini belirtti. Eski Bakan'ın emniyetteki işlemlerin ardından konsolosluk çalışanı ile polis merkezinden ayrıldığı öğrenildi.

Mahkeme bu kez aynı gün yurtdışı yasağı koydu

Diğer yandan emniyette ifadesi alınarak "taksirle yaralama" suçundan adli işlemi yapılan Hussein, nöbetçi savcılığın talimatıyla aynı gün adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından "yurtdışına çıkış yasağı" ve "adli kontrol" talebiyle aynı gün mahkemeye sevk edilen Hussein, yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İSTANBUL