Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski tuğgeneralin cezası kesinleşti

Suriye'den Türkiye'ye makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 11,5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Tuğgeneral Bilal Çokay hakkındaki hüküm Yargıtay tarafından onandı. Çokay, 600 bin dolar ile yakalanmıştı.

Suriye'den Türkiye'ye makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 11,5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Tuğgeneral Bilal Çokay hakkındaki hüküm, Yargıtay tarafından onandı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığınca, dönemin Diyarbakır 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı olan eski Tuğgeneral Bilal Çokay hakkında 2024 yılında makam aracıyla para karşılığı insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara'da gözaltına alınan Çokay, işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Astsubay ve uzman çavuşların ifadeleri ile elde edilen yazışmalar ve dijital materyaller doğrultusunda Çokay, 28 Haziran 2024'te çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Çokay hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma işlemi uygulanarak rütbesi geri alındı.

Evinde 600 bin dolar ele geçirildi

Soruşturma kapsamında Çokay ile birlikte hareket ettikleri belirlenen emir astsubayı ve 2 uzman çavuş da tutuklandı. Yaklaşık 2 yıl boyunca aynı yöntemle göçmen kaçakçılığı faaliyetinde bulundukları tespit edilen şüphelilerin yasa dışı gelirlerle oto galeri ile gazino açtıkları belirlendi. Emir astsubayının evinde yapılan aramada 600 bin dolar ele geçirildi.

Karar Yargıtay'da onandı

Tamamlanan soruşturmanın ardından Çokay hakkında "göçmen kaçakçılığı yapmak" ve "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanmak" suçlarından dava açıldı. Tutuklu yargılanan Çokay, ilk derece mahkemesince 11,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Söz konusu hüküm, Yargıtay'ın onamasıyla kesinleşti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
