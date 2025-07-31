Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenileme Süresi 31 Ekim 2025'e Uzatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025'e uzatıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31 Aralık 2024 son tarih olarak belirlenmiş, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31 Temmuz 2025'e çekilmişti. Ancak 18 Kasım 2024'teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti. Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi. Yenileme başvurularının yüzde 70'i son 3 ayda gerçekleşti" dedi.

31 Ekim 2025 tarihinin son olduğunu artık uzatılmayacağını vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle: ocak 140 bin, şubat 82 bin, mart 84 bin nisan 101 bin, mayıs 270 bin, haziran 502 bin, temmuz 1 milyon 413 bin 489. Sadece son 2 günde 236 bin başvuru alındı. Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin son kez uzatılması kararlaştırıldı. Artık uzatma olmayacak son tarih, 31 Ekim 2025. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim" ifadelerini kullandı. - ANKARA