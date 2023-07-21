Eski THK Üniversitesi Rektörü Ban'a "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" davası

Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame, Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianameye göre, suç tarihinde AK Parti Erzurum Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu'nun avukatı, 28 Ağustos 2022'de, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, Ünsal Ban'ın resmi nikahlı eşi olan müvekkilinin görüntülerini gizlice çektiğini, bu görüntülerin sosyal medya hesabından yayınlandığını beyan ederek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişisel verileri elde edip yayma" suçlarından soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünsal Ban'ın cep telefonu ve dijital materyallerine incelenmek üzere mahkeme kararıyla el koydu.

İnceleme sırasında Başsavcılık, Ünsal Ban ve şoförü Ahmet Karakaş'ın dijital materyallerindeki bilgilerden yola çıkarak, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçunun da işlenmiş olabileceği şüphesiyle ayrı bir soruşturma başlattı. MASAK raporlarını da değerlendiren Başsavcılık, suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini bilerek kabul ettiği, bulundurduğu veya kullandığı yönünde deliller elde edilen diğer şüphelileri de soruşturmaya dahil etti. İddianamede, Ünsal Ban'ın yanı sıra Ahmet Karakaş, Bülent Gürkan, Ece Gizay Ban, Emre Buğra Ban, Gülcan Ban, İhsan Serkan Kazancık, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul, Soner Gökten ve Ünal Ban "şüpheli" olarak yer aldı.

Banka hesap hareketleri MASAK raporunda

Ünsal Ban'ın mal varlığı ve banka hesabı hareketlerine ilişkin MASAK raporuna yer verilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"Ünsal Ban'ın hesap hareketlerinin detaylarına bakıldığında, özellikle 2021 yılı sonu ve 2022 yılında yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri bulunduğu, 2021 yılı sonu ve 2022 yılında hesaplarına yaklaşık 45 milyon TL nakit yatırdığı ve 32 milyon TL nakit çektiği, yatırma işlemlerinin bir bölümünün USD ve Euro olduğu, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'den yaklaşık 60 milyon TL transfer geldiği ve 16,5 milyon TL transfer gönderildiği görülmüştür. Sanığın hesabından Tera Europa LTD şirketine 41 milyon TL gönderildiği ve bu şirketten hesabına 23 milyon TL geldiği, ayrıca Tera Yatırım Menkul Değerler Firmasından 10 milyon TL geldiği, hesaplarından kızı Ece Gizay Ban'ın Yunanistan'da yer alan hesabına Aralık 2021 döneminde 4 parçada 168 bin Euro gönderildiği, Yunanistan'da yer alan kendi hesaplarına Kasım-Aralık 2021 döneminde 337 bin Euro gönderdiği, oğlu Emre Buğra Ban'ın ABD'de yer alan hesabına 2019 yılında 19 bin 496 USD gönderdiği tespit edilmiştir. Ünsal Ban'ın hesaplarından yaklaşık 30 milyon TL'nin şüpheli Ahmet Karakaş'a gönderildiği, sanığın üzerine kayıtlı 34 CVL 106 plakalı 2020 model Land Rover marka Range Rover Evoque model bir araç bulunduğu, taşınmazlar verisi üzerinde yapılan sorgulamalarda üzerine yüzde 50 oranla kayıtlı toplam 7 taşınmaz bulunduğu ve söz konusu taşınmazların tamamının 2021 yılında edinildiği görülmüştür."

"Suç gelirlerini aklamak kastıyla hareket etti"

İddianamede, Ünsal Ban'ın, eski eşi Gülcan Ban, çocukları Ece Gizay Ban, Emre Buğra Ban ve kardeşi Ünal Ban ile diğer şüpheliler üzerine kayıtlı mal varlığı ve banka hesaplarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

İddianamede sanıkların bir bölümü hakkında, "SPK Kanunu'na muhalefet", "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık ve sahtecilik" gibi öncül suçlardan ayrıca soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğüne değinildi. İddianamede, sanıklar hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile suçtan kaynaklı mal varlıklarının müsaderesi istendi.

"Yurt dışına kaçarak rahat bir hayat sürmeyi amaçladı"

Tanık Zehra Taşkesenlioğlu ise iddianamedeki beyanında, şüpheli Ünsal Ban ile 2019'da evlendiğini, evlendikten sonra sanığın karıştığı birçok suça konu olaya ister istemez tanıklık ettiğini söyledi. Taşkesenlioğlu, şu iddialarda bulundu:

Yine hatırladığım kadarıyla Ünsal Ban, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde rektör olarak görev yaptığı dönemde, üniversiteye ait gayrimenkulle ilgili yapılan kat karşılığı inşaat işi ile alakalı hileli işlem gerçekleştirmiş, üniversiteyi bu yolla zarara uğratmıştır."

Zehra Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban'ın borsa ve kripto para manipülasyonu yaptığına da birçok kez şahit olduğunu savundu. - ANKARA