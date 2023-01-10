Eski tavuk çiftliğinde kaçak akaryakıt üreten şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Eski tavuk çiftliğinde kaçak akaryakıt üreten şahıs yakalandı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski tavuk çiftliğinde kaçak akaryakıt imal ederek sattığı belirlenen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Eski tavuk çiftliğinde kaçak akaryakıt üreten şahıs yakalandı SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski tavuk çiftliğinde kaçak akaryakıt imal ederek sattığı belirlenen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adapazarı ilçesi Göktepe Mahallesi'nde eski tavuk çiftliği olarak kullanılan bina ve depoda kaçak akaryakıt imal edildiği bilgisini alan jandarma ekipleri adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde 14 bin litre karışımı akaryakıt, madeni yağ araştırma ve filtrelemede kullanılan düzenek ele geçirildi. konuya ilişkin olarak inceleme başlatan ekipler O.Ö. isimli şüpheli gözaltına aldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Sakarya 3. Sayfa Haberler

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