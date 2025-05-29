Eski Sevgilisinin Okuluna Giden Kadın Kendini Vurdu

Adana'da, eski sevgilisinin görevli olduğu okula giderek görüşeme talebinde bulunan kadın, olumsuz yanıt alınca parkta tabancayla kendini vurdu. Kadın ağır yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Şırnak'ta görev yapan öğretmen İnci K., eski sevgilisinin Adana'da görev yaptığı okula gelerek görüşmek istedi. Görüşme talebine olumsuz yanıt alan kadın, yanında getirdiği tabancayla okul yakınındaki parka geçti.

Kendini vuracağını söyleyen İnci K.'yı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzlaştırmacı polislerin yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonuç vermedi. Bu sırada İnci K., göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi. İnci K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA