Eski sevgilisinin evinin önünde öldürülmüştü: Ejderha ailesi hakim karşısına çıktı

Sultangazi'de eski sevgilisi Zehra Ejderha'nın evinin önünde ölü bulunan Murathan Yılmaz cinayetinden sorumlu oldukları iddia edilen Ejderha ailesinin yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık baba maktulün çok uzun süredir kızını rahatsız ettiğini söylerken sanık anne, "Aklıma köylerdeki uygulama geldi, ne zaman Jandarma gelse silahları saklarlardı. Ben de o alışkanlıkla silahı sakladım" dedi.

Sultangazi'de 30 Mayıs 2022'de eski sevgilisi Zehra Ejderha'nın evinin önünde cansız bedeni bulunan Murathan Yılmaz'ın ölümünden sorumlu oldukları iddia edilen anne Türkan, baba Ahmet ve abi Mehmet Ejderha'nın yargılanmasına başlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Ejderha, Mehmet Ejderha, Türkan Ejderha taraf avukatlarıyla katıldı. Maktul Murathan Yılmaz'ın ailesi de müşteki sıfatıyla duruşmada hazır bulunurken, başkan suçtan tutuklu olan müşteki Fatih Yılmaz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"Trabzonspor şampiyon olduğunda balkondan ateş ettiğim için kovanlar bulunan yere düşmüş olabilir"

Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Ejderha, maktul Murathan Yılmaz'ın çok uzun süredir kızı Zehra'yı rahatsız ettiğini söyleyerek, "Bu sebeple savcılığa şikayet etmiş. Ben bu kişinin kızımı rahatsız ettiğini ilk defa kelepçe takılmasına dair karar verilince öğrendim. Olay günü yine yürüyüş yapıp evime döndüm. Biraz sonra aşağıdan silah sesleri geldi. İndiğimde aşağıda ölü bir şahsın olduğunu gördüm. Daha önce kızımı rahatsız edenin kim olduğunu bilemediğim için o kişi olduğunu bilemedim. Kızımın beyanıyla o kişi olduğu ortaya çıktı. Polislerin gelmesinden sonra benim daha önce güvenlik için alıp eve bıraktığım tabancayı eşim bilmediğim bir sebeple Raziye isimli komşumuza vermiş. Bu silahı bu olay sırasında kullanmadım. Maktulün yakınında bu tabancaya ait materyaller var ise olaydan bir hafta önce Trabzonspor şampiyon olduğunda balkondan ateş ettiğim için kovanlar bulunan yere düşmüş olabilir" dedi.

"Aklıma köylerdeki uygulama geldi, ne zaman Jandarma gelse silahları saklarlardı. Ben de o alışkanlıkla silahı sakladım"

Olay günü aşağıdan silah sesleri geldiğinde önce eşi Ahmet Ejderha ile bazı komşuların aşağıya indiğini, sonra kendinin de indiğini söyleyen sanık Türkan Ejderha, "Aklıma köylerde yaşlıların yaptığı uygulamalar geldi. Ne zaman Jandarma gelse silahları saklarlardı. Ben de o alışkanlıkla çekmecede duran, kullanılmayan silahı gereksiz yere bulunmasın diye komşum Raziye'ye verdim. Akşam alırım dedim" ifadelerini kullandı.

Sanık Mehmet Ejderha ise savunmasında, maktul Yılmaz'ın, kız kardeşi Zehra'dan ayrıldıktan sonra kardeşine taciz içerikli mesajlar attığını, hatta sipariş uygulamasından tehdit içeren notlarla siparişler yolladığını söyleyerek, "Gece saat 03.00 sıralarında uyudum, sabah silah sesleri duyarak uyandım. Aşağı inip baktığımda vurulan kişiyi Murathan'a, ablamı rahatsız eden kişiye benzettim. Kim olduğunu tespit edebilmek için Zehra'yı aradım. Annemin tabancayı komşuya verdiğini bilmiyordum" şeklinde konuştu.

Duruşmada müşteki Binnaz Yılmaz, sanıkların Zehra Ejderha ile maktul oğlu Murathan Yılmaz'ın beraberken çok iç içe olduklarını, dolayısıyla oğlunun Zehra'yı kapıdan almaya gittiğinde tüm sanıkların oğlunu görüp tanıdığını, oğlunu tanımadıklarına ilişkin savunmaların doğru olmadığını ifade etti.

"Tabancayı evimin önündeki çöp kutusuna bıraktım. Polislere de tabancayı ben verdim"

Duruşmada tanık olarak dinlenen komşu Raziye B., sanık Türkan Ejderha'nın kendi adını seslendiğini duyduğunu söyleyerek, "Aşağı inip onların binasının olduğu yere gittiğimde kanlar içerisinde bir genç olduğunu gördüm. Sanık Türkan'ın da maktulün 3-4 metre yanında olduğunu gördüm. Şok halinde gibiydim. Türkan, arkasında tuttuğu bir beze sarılı materyali bana vererek 'bunu al, sakla, yok et' gibi şeyler söyledi. Ne yaptığımı tam bilmeden evime gittim. Orada baktığımda tabanca olduğunu gördüm. Tabancayı evimin önündeki çöp kutusuna bıraktım. Polislere de tabancayı ben verdim" ifadelerini kullandı.

"Maktulün tacizleri yüzünden hemşireliği bırakmak zorunda kalmıştım"

Tanık olarak dinlenen Zehra Ejderha ise kardeşi Mehmet Ejderha'nın maktul Yılmaz'ı arkadaş ortamından gördüğünü ancak annesi Türkan ile babası Ahmet Ejderha'nın tanımadıklarını söyleyerek, "Olayın olduğu sabah kamu kurumundaki hemşirelik görevimden istifa etmek için evrak almak üzere kendi evime gidecektim. Maktulün tacizleri yüzünden hemşireliği bırakmak zorunda kalmıştım. Maktulden çekincem yüzünden polisi arayıp evime gideceğimi söyledim. Polisler kendisinin hapiste olduğunu ve güvenle eve gidebileceğimi söylediler. Eve yaklaştığımda kalabalık olduğunu gördüm. Polisler orada oturduğumu öğrenince maktulü tanıyıp tanımadığımı sordular, evet dememle emniyete götürüldüm" şeklinde konuştu.

Tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme sanıklar Ahmet, Türkan ve Mehmet Ejderha'nın tutukluluk hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Murathan Yılmaz 'maktul', Binnaz Yılmaz ile Hamza Yılmaz 'müşteki', Mehmet Ejderha, Türkan Ejderha ve Ahmet Ejderha ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ahmet, Türkan ve Mehmet Ejderha'nın 30 Mayıs 2022'de maktul Murathan Yılmaz'ın ikamet adreslerinin önünde gördükleri, bunun üzerine şüpheli Ahmet ile Mehmet' in fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Murathan Yılmaz'a ateş ederek öldürdükleri, olay yerinden 2 silaha ait kovan ele geçirildiği, olayın hemen sonrasında ise şüpheli Türkan'ın diğer şüpheliler Ahmet ve Mehmet' e yardım ederek silahlardan birini komşusu Raziye'ye vererek saklanmasını istediği aktarıldı.

İddianamede, kimliğinin gizli kalmasını isteyen bir şahsın olayın bir kısmını gördüğünün, şüpheli Ahmet'in maktule doğru 2-3 el ateş ettiğini, daha sonra bu silahı olay yerinde bulunan eşi şüpheli Türkan'a verdiğini, Türkan'ın da komşusu olan Raziye'ye verdiğini söylediği kaydedildi.

Olay sonrası şüpheli Mehmet'in 2.silahı alarak ve kamera kayıt cihazını da sökerek tespit edilemeyen bir yere gizlediğinin anlatıldığı iddianamede,, böylece şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, şüpheli Ahmet ve Mehmet' in maktule ateş ettikleri, şüpheli Türkan'ın da yardım eden sıfatıyla diğer şüphelilerin eylemlerine iştirak ettiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Mehmet Ejderha ve Ahmet Ejderha'nın ayrı ayrı 'kasten öldürme' suçundan müebbet ile 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi. Şüpheli Türkan Ejderha'nın ise 'yardım eden sıfatıyla kasten öldürme suçuna iştirak' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. - İSTANBUL