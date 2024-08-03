Üye Girişi
Haberler

Eski sevgilisini öldürdüğü iddia edilen şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da 19 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Polis tarafından kaçtıktan birkaç saat sonra yakalanan şahıs susma hakkını kullandı.

Eski sevgilisini öldürdüğü iddia edilen şans tutuklandı

Katil zanlısı olduğu öne sürülen şahıs susma hakkını kullandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 19 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken, polis tarafından kaçtıktan birkaç saat sonra yakalanan şahıs susma hakkını kullandı.

Olay, kent merkezi Selçuklu Mahallesi'ndeki Orhun Parkı'nda dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, su kanalında bir kadının yüzü koyun yattığını fark eden çevre sakinleri durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kadının öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde kadının 19 yaşındaki S.T., olduğu tespit edildi.

Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi

Polis ekipleri cinayetin katil zanlısı olarak genç kızın eski sevgilisi Yusuf Ç.'nin peşine düştü. Polis ekipleri Yusuf Ç.'yi İscehisar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette susma hakkını kullanan şahıs işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

ABD, vatandaşlarını 'acil' koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

ABD, vatandaşlarını "acil" koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

 1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

 Ciro Immobile'den Süper Kupa zaferi sonrası taraftarları ayağa kaldıracak sözler

Ciro Immobile'den Süper Kupa zaferi sonrası taraftarları ayağa kaldıracak sözler

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title