Eski sevgilisini öldürdüğü iddia edilen şahıs tutuklandı

Eski sevgilisini öldürdüğü iddia edilen şans tutuklandı

Katil zanlısı olduğu öne sürülen şahıs susma hakkını kullandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 19 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken, polis tarafından kaçtıktan birkaç saat sonra yakalanan şahıs susma hakkını kullandı.

Olay, kent merkezi Selçuklu Mahallesi'ndeki Orhun Parkı'nda dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, su kanalında bir kadının yüzü koyun yattığını fark eden çevre sakinleri durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kadının öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde kadının 19 yaşındaki S.T., olduğu tespit edildi.

Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi

Polis ekipleri cinayetin katil zanlısı olarak genç kızın eski sevgilisi Yusuf Ç.'nin peşine düştü. Polis ekipleri Yusuf Ç.'yi İscehisar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette susma hakkını kullanan şahıs işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.