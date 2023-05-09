Eski Sevgilisini Darbeden Şahıs Çevredekiler Tarafından Dövüldü

İZMİR'in Konak ilçesinde, A.E., sokakta karşılaştığı eski sevgilisi A.Ş.'yi çıkan tartışma sonrası darbetti. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, eski sevgilisini darbeden A.E. de çevredekiler tarafından dövüldü.

Olay, gece saatlerinde Alsancak semti Yüzbaşı Şerafettin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eski sevgilisi A.E. ile sokakta karşılaşan A.Ş. arasında tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede artması sonucu, A.E. kendisi ile gelmek istemeyen A.Ş.'yi tekme, tokat ve yumrukla darbetti. Vücuduna aldığı darbeler ile yere düşen kadın, A.E.'nin tekmeleriyle yaralandı. Olay sonrası kaçan A.E., çevredekiler tarafından yakalanarak darbedildi. Olay sonrası A.E. polis merkezine götürüldü. Yaralanan kadın ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası A.Ş.'nin şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.