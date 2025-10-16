Haberler

Eski Sevgilisini Bıçaklayarak Öldüren Fethi Ş. Tutuklandı

Beykoz'da eski sevgilisi Aysel Karakoç'u 5 kez bıçaklayarak öldüren Fethi Ş., çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olayın ardından kısa sürede yakalanan Fethi Ş. susma hakkını kullandı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde eski sevgilisi Aysel Karakoç'u 5 kez bıçaklayarak öldüren Fethi Ş., çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Beykoz ilçesi Çubuklu Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethi Ş. (35), barışmak için bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Aysel Karakoç'un (38) evine geldi. İkili arasında çıkan tartışmada Fethi Ş., Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden olmak üzere 5 kez bıçakladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karakoç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinden kaçan Fethi Ş.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Fethi Ş., savcılık ve hakimlikte susma hakkını kullanarak savunma yapmadı. Fethi Ş. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
