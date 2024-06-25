Eski sevgilisini bıçaklayan saldırgan tutuklandı
Karabük'te çay ocağında tartıştığı eski kız arkadaşını bıçaklayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı.
Eski sevgilisini bıçaklayan saldırgan tutuklandı
KARABÜK - Karabük'te çay ocağında tartıştığı eski kız arkadaşını bıçaklayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesinde meydana gelen olayda Murat D. isimli şahıs çay ocağında teyzesi ve arkadaşı ile oturan Emine A.'ya bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan genç kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin kısa süreli çalışmasıyla şüpheli 100. Yıl Mahallesinde bir arkadaşının evinde kıskıvrak yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın daha önce de cezaevinde kaldığı öğrenildi.