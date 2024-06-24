Eski sevgilisini apartman girişinde tabancayla öldürüp, intihar etti
Konya'da yaşayan Ümmü Döğer, marketten ekmek aldıktan sonra evine dönerken Arafa Yıldırım tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Yıldırım, Döğer'i öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Konya'da marketten ekmek alıp, evine dönen Ümmü Döğer'i (42), tabancayla 3 el ateş ederek öldüren ve daha sonra aynı silahla intihara kalkışan Arafa Yıldırım (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.