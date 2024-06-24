Üye Girişi
Haberler

Eski sevgilisini apartman girişinde tabancayla öldürüp, intihar etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da yaşayan Ümmü Döğer, marketten ekmek aldıktan sonra evine dönerken Arafa Yıldırım tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Yıldırım, Döğer'i öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da marketten ekmek alıp, evine dönen Ümmü Döğer'i (42), tabancayla 3 el ateş ederek öldüren ve daha sonra aynı silahla intihara kalkışan Arafa Yıldırım (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ekmek Konya Hukuk 3.Sayfa Haberler

Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

 Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

 Aldatma detayı bomba! Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı

Aldatma detayı bomba! Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı

 CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile bir araya geldi! Masada 2 kritik başlık yer alıyor

CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile bir araya geldi! Masada 2 kritik başlık yer alıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title