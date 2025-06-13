Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle Öldüren Zanlı İfadelerinde 'Pişmanım' Dedi

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Edirne'de 16 yaşındaki eski sevgilisi Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki zanlının mahkemedeki duruşmasında pişmanlık bildirdiği belirtildi. Aile, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Eski sevgilisini 30 bıçak darbesiyle öldürmüştü, mahkemede 'Pişmanım' dedi

EDİRNE - Edirne'de 16 yaşındaki eski sevgilisi Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldürülen 15 yaşındaki zanlı ilk mahkemede 'pişmanım' dedi.

Edirne'de 5 Nisan 2025'te buluştuğu okulun bahçesinde eski sevgilisi Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldürülen 15 yaşındaki zanlının yargılanmasına başlandı.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısıyla katıldı.

Sanık, savunmasında pişman olduğunu belirterek, olaydan önce ve sonra yaşananları anlattı. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gülden Coni'nin annesi Zehra Coni ve Babası Sami Coni, açılarının çok büyük olduğunu belirterek, sanığın en ağır cezayı alması çağrısında bulundu.

Ailenin avukatı Çağrı Muştu da, sanığın ifadelerinin çelişkili olduğunu ve tahrik altında yaptığını yönünde ifadeler verdiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - 3.Sayfa
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